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Giriş Tarihi: 5.7.2023 13:45 Son Güncelleme: 5.7.2023 13:48

Akor Adams'da rakip Ajax!

Akor Adams’da rakip Ajax!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Akor Adams transferine Ajax'da dahil oldu ve favori haline geldiler.

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren ve şampiyonluk için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın, Lillestrom takımının santrfor'u Akor Adams'ı kadroya katmak için çalışmalara başlamıştı. Ancak Hollanda basınında çıkan habere göre Beşiktaş'ın işi zora girdi.

AJAX TALİP OLDU
Hollanda basını Beşiktaş'ın Ajax'la Norveç ekibi Lillestrom'un golcüsü için kapıştığını öne sürdü. 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Norveç liginde 11 maçta 10 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Beşiktaş'ın takibindeki Akor Adams ile Hollanda devi Ajax da ilgileniyor. Norveç ekibi de iki kulübün rekabetinden yararlanarak golcüsünden 5-6 milyon euro kazanmak niyetinde.

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Akor Adams'da rakip Ajax!
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