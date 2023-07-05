Fenerbahçe’den Rodrigo Becao kararı!

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerinin ardından hedefte stoper transferi bulunuyor. Listenin en tepesindeki isim Udinese'nin defans oyuncusu Rodrigo Becao'ydu.

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı. Ancak İtalyan ekibiyle devam eden bonservis pazarlıklarından sonuç çıkmadı.

İddiaya göre görüşmelerin tıkanması üzerine sarı-lacivertliler, transferle ilgili kararını verdi. İtalya basınından Tutto Udinese'nin aktardığına göre; Fenerbahçe, Becao transferinden vazgeçti. Haberde, Udinese'nin taleplerini karşılayamadığı için sarı-lacivertlilerin geri adım attığı belirtildi.