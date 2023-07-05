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Giriş Tarihi: 5.7.2023 12:10 Son Güncelleme: 5.7.2023 12:20

Fenerbahçe'den Rodrigo Becao kararı!

Fenerbahçe’den Rodrigo Becao kararı!

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe bir süredir Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao için temaslarını sürdürüyordu. Brezilyalı stoper ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibini ikna etmeye çalışıyordu. İtalyan basını, transferle ilgili son durumu açıkladı.

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerinin ardından hedefte stoper transferi bulunuyor. Listenin en tepesindeki isim Udinese'nin defans oyuncusu Rodrigo Becao'ydu.

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı. Ancak İtalyan ekibiyle devam eden bonservis pazarlıklarından sonuç çıkmadı.

İddiaya göre görüşmelerin tıkanması üzerine sarı-lacivertliler, transferle ilgili kararını verdi. İtalya basınından Tutto Udinese'nin aktardığına göre; Fenerbahçe, Becao transferinden vazgeçti. Haberde, Udinese'nin taleplerini karşılayamadığı için sarı-lacivertlilerin geri adım attığı belirtildi.

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Fenerbahçe'den Rodrigo Becao kararı!
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