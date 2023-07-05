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Giriş Tarihi: 5.7.2023 17:02

Manisa FK, Oğuz Gürbulak'ı transfer etti

Manisa FK, Oğuz Gürbulak’ı transfer etti

1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, en son Ümraniyespor'da forma giyen orta saha Oğuz Gürbulak'la anlaştı.

1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, en son Ümraniyespor'da forma giyen orta saha Oğuz Gürbulak'la anlaştı.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, Oğuz Gürbulak'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Mevlüt Aktan, Oğuz'un geçen sezon Süper Lig'de iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Onu kadromuza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Tecrübesiyle takımımıza güç katacaktır. Kendisine Manisa Futbol Kulübümüzün formasıyla başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa FK'nin bir parçası olduğu için mutlu olduğunu belirten Oğuz Gürbulak da "Takım arkadaşlarımla birlikte hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Manisa Futbol Kulübünün hedeflerini hep birlikte başarmak için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Futbola 1922 Konyaspor'a başlayan 30 yaşındaki Oğuz Gürbulak, Manavgatspor, Samsunspor ve Ümraniyespor formaları giydi.

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Manisa FK, Oğuz Gürbulak'ı transfer etti
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