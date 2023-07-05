Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal kararını verdi! Osterwolde takımda kalacak mı?

İsmail Kartal, büyük umutlarla transfer edilen Hollandalı sol beki kampta görmek ve performansını gözlemlemek istediğini iletti. Oosterwolde'nin Fenerbahçe öncesi kariyerindeki maçlarıyla ilgili de rapor alan İsmail Kartal'ın umutlu olduğu ve genç oyuncunun yeteneklerinden, atletizminden etkilendiği belirtildi.

TRANSFER KARARI DURUMA GÖRE

Jayden Oosterwolde'nin kamp performansının ideal olmaması ve Konferans Ligi ilk maçlarındaki formunun düşük kalması durumunda transfere karar kılınacak.

Oosterwolde'nin form durumuna göre sol bek transferi belli olacak. Oosterwolde'nin as sol bek gibi oynaması halinde yedek; yedek performansı göstermesi halinde as sol bek aranacak.

Hollandalı oyuncunun formunun Fenerbahçe seviyesinde olmaması durumunda ise kiralık ya da bonservisiyle gönderilecek ve 2 sol bek transferi yapılacak.

6 MİLYON EURO'YA ALINDI

Parma'dan 6 milyon euro bonservisle transfer edilen 22 yaşındaki Hollandalı sol bek, Fenerbahçe'de 5 maça çıktı.