Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’siz plan hazır! İsmail Kartal alternatifleri belirledi

Arda Güler'i 1 sezon daha takımda tutabilmek için her yolu deneyen Fenerbahçe, alternatif senaryoya da hazır durumda. Barcelona ile anlaşma aşamasına geldiği konuşulan 18 yaşındaki yıldızın geleceğinin bir an önce netleşmesini bekleyen teknik direktör İsmail Kartal, Arda'lı ve Arda'sız oyun anlayışını hazırlamış durumda.
Genç yetenek takımda kaldığı takdirde 11'e yazılan ilk isim olacak ve kadro ona göre şekil alacak. Ayrılması durumunda ise tecrübeli çalıştırıcı, sistem değişikliğine gitmeyi düşünüyor.
62 yaşındaki teknik adamın, kafasında planladığı iki farklı kadro şu şekilde:
GÜRCAN BİLGİÇ: YENİ SETLER KURULACAK
Arda Güler ayrılırsa ortaya kaç futbolcu alınmalı? Yeni 10 numara kim olur?
Arda Güler hem Jorge Jesus hem de devam ederse İsmail Kartal için bir 'piyango' olur. Durum belli olmadığı için İsmail Kartal haklı olarak 'yokmuş' gibi davranmak zorunda. Fenerbahçe'de oyunu, İrfan Can Kahveci kuruyor. Jesus sisteminde daha homojen bir yapı vardı. Kartal, iki sezon önce İrfan Can'a sorumluluk vermişti, yine aynı şekilde devam eder. Fenerbahçe'de kilit nokta, Dzeko'nun doğru anda doğru pasla buluşması. Bu yüzden Arda önemliydi. Şimdi bu görev için takımda yeni 'setler' yapılacaktır.