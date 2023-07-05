Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler’siz plan hazır! İsmail Kartal alternatifleri belirledi

Arda Güler'i 1 sezon daha takımda tutabilmek için her yolu deneyen Fenerbahçe, alternatif senaryoya da hazır durumda. Barcelona ile anlaşma aşamasına geldiği konuşulan 18 yaşındaki yıldızın geleceğinin bir an önce netleşmesini bekleyen teknik direktör İsmail Kartal, Arda'lı ve Arda'sız oyun anlayışını hazırlamış durumda.

Genç yetenek takımda kaldığı takdirde 11'e yazılan ilk isim olacak ve kadro ona göre şekil alacak. Ayrılması durumunda ise tecrübeli çalıştırıcı, sistem değişikliğine gitmeyi düşünüyor.

62 yaşındaki teknik adamın, kafasında planladığı iki farklı kadro şu şekilde: