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Giriş Tarihi: 5.7.2023 11:35

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sardar Azmoun'dan flaş itiraf! "Çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi severim"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sardar Azmoun’dan flaş itiraf! Çocukluğumdan beri Fenerbahçe’yi severim

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Sardar Azmoun, Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler kullandı. Öte yandan İranlı futbolcu, sarı-lacivertli takım hakkında 'Bu başka bir sevgi' ifadesini kullandı.

Bayer Leverkusen'in İranlı oyuncusu Sardar Azmoun, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu. Küçüklüğünde Fenerbahçe'yi desteklediğini açıklayan Azmoun, şartlar uygun olursa her takıma gidebileceğini ifade etti. İşte Sardar Azmoun'un sözleri...

"TÜRK DİZİLERİ İZLİYORUM, TÜRKÇEM DÜZGÜN"

"İranlıyım ve bu sayede iyi Türkçe konuşuyorum. Türk dizileri de izliyorum. Bu sayede Türkçem iyi."

"Bayer Leverkusen olarak sezon iyi geçti, iyi ve genç bir kadromuz var. Avrupa'da yarı final oynayacağımızı tahmin etmiştim. Başarılı olabilecek yetenekli bir kadroya sahiptik. Final bile oynayabilirdik. Xabi Alonso bize bir hoca gibi değil, baba gibi yaklaştı. Yardımcılarıyla birlikte çok iyi iş çıkardı"

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

"Ben bu sezon Türkiye'den teklif aldım. İsmini vermek istemiyorum ama büyük bir takımdı. Türk kültürünü çok seviyorum. Türkiye Süper Ligi'nde oynamayı çok seviyorum ama bu transfer gerçekleşmedi. Bir imza atmadan transfer gerçekleşmez"

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ FENERBAHÇE'Yİ SEVERİM"

"Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Real Madrid'i de çok seviyorum ama bu başka bir sevgi. Real Madrid'i sevmem başka bir İspanyol takımında oynamayacağım anlamına gelmez. En iyi motivasyonu sağlayacağım yerde oynamak isterim. Kariyerim için en iyisini yapmak istiyorum. Motivasyona sahip olacağım bir yerde oynamak isterim. Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'ta oynamayı herkes ister. Çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi çok severim ama kariyerim için doğru olanı yapmak istiyorum"

"Futbolda her şey mümkün. Biz profesyonel futbolcuların. Önce şartları görmek isteriz. Şartlar müsait olursa her şeyi yapabiliriz. Suudi Arabistan Ligi de olabilir, farklı bir yer de. Şuanda Leverkusen ile kontratım var. Neler olacağını göreceğiz"

"ALİ KOÇ'LA ARKADAŞIM"

"Ali Koç'la arkadaşlık ilişkim var. Arkadaşlıkla profesyonellik farklı işler. Sadece Fenerbahçe'de değil Türkiye'de futbol oynamak çok iyi olurdu"

"ARDA GÜLER ÇOK YETENEKLİ"

"Arda Güler çok iyi bir oyuncu. Türkiye'de çok büyük bir destek görüyor. Bence doğru yolda. Onun için en iyi şeyler olur umarım. Real Madrid veya Barcelona gibi kulüplerde oynayabilir. Türkiye'nin en büyük oyuncusu"

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sardar Azmoun'dan flaş itiraf! "Çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi severim"
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