Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Daichi Kamada’nın Galatasaray’dan isteği ortaya çıktı!

Dries Mertens'in geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşadığı büyük düşüş sonrası 10 numara transferini gündemine alan Galatasaray'da Daichi Kamada sesleri yükseliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un önceki gün ilgilendiklerini açıklamıştı.

"ÖNEMLİ TAKIMLAR İSTİYOR"

Tecrübeli hoca, "Kamada'yı Türkiye'ye getirmek zor. Çok önemli takımlar istiyor. Zor bir operasyon. Ayhan Hoca'yla tesislerde de konuşmuştuk. Kamada'nın anlaşacağı yerler vardı ama henüz imza atmadı. Bakalım" ifadesini kullandı.

6 MİLYON EURO İSTİYOR

Kamada'nın maliyeti el yakıyor. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun imza parası ile beraber yıllık beklentisinin 6 milyon euro olduğu öğrenildi.

G.SARAY 4 MİLYON EURO VERİYOR

Galatasaray'ın ise 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Piyasa değeri 27 milyon Euro olan Daichi Kamada geçtiğimiz Frankfurt formasıyla ligde 32 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



MODERN 10 NUMARA

Müthiş bir sezonu geride bırakan Daichi Kamada, Avrupa futbolunun modern 10 numaraları arasında yer alıyor. (Takvim)