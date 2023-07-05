Victor Nelsson’a Premier Lig kancası! Wolverhampton...

Son iki sezonda gösterdiği performansla çok sayıda Avrupa kulübünün transfer listesine giren Victor Nelsson konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın Danimarkalı yıldızın transferi için resmen harekete geçtiği öğrenildi.

TEKLİF REVİZE EDİLECEK

Alınan bilgilere göre; İngiliz kulübü ilk görüşmede Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu rakamı az bulup hemen teklifi geri çevirdiği ve "Nelsson'un fiyatı 25 milyon Euro'dur" yanıtını verdiği ifade edildi. Galatasaray yönetiminin teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda kalmasını istediği Danimarkalı yıldız için serbest kalma bedelinin altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldığı da öğrenildi. İngiliz basını, Wolverhampton'ın önümüzdeki günlerde revize edilmiş bir teklifle bir kez daha Galatasaray'la görüşme yapacağını belirtiyor.

PERFORMANSI ETKİLENİR Mİ?

Nelsson kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürme isteğini Sarı-Kırmızılı yönetime iletmişti. Ancak şu ana kadar gelen tekliflerin 20 milyon Euro seviyesinin altında olması sebebiyle yıldız futbolcunun transferiyle ilgili somut bir adım atılamadı. Yaşanan bu durumun Nelsson'un performansına olumsuz bir etki yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor