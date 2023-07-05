Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Victor Nelsson'a Premier Lig kancası! Wolverhampton...
Giriş Tarihi: 5.7.2023 11:43

Victor Nelsson'a Premier Lig kancası! Wolverhampton...

Victor Nelsson’a Premier Lig kancası! Wolverhampton...

Premier Lig ekibi Wolverhampton’a olumsuz yanıt veren Galatasaray, “Nelsson’un fiyatı 25 milyon Euro’dur” yanıtını iletti. İngilizler’in kısa süre içinde yeni bir teklifle kapıyı yeniden çalacakları belirtildi.

Son iki sezonda gösterdiği performansla çok sayıda Avrupa kulübünün transfer listesine giren Victor Nelsson konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın Danimarkalı yıldızın transferi için resmen harekete geçtiği öğrenildi.

TEKLİF REVİZE EDİLECEK
Alınan bilgilere göre; İngiliz kulübü ilk görüşmede Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu rakamı az bulup hemen teklifi geri çevirdiği ve "Nelsson'un fiyatı 25 milyon Euro'dur" yanıtını verdiği ifade edildi. Galatasaray yönetiminin teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda kalmasını istediği Danimarkalı yıldız için serbest kalma bedelinin altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldığı da öğrenildi. İngiliz basını, Wolverhampton'ın önümüzdeki günlerde revize edilmiş bir teklifle bir kez daha Galatasaray'la görüşme yapacağını belirtiyor.

PERFORMANSI ETKİLENİR Mİ?
Nelsson kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürme isteğini Sarı-Kırmızılı yönetime iletmişti. Ancak şu ana kadar gelen tekliflerin 20 milyon Euro seviyesinin altında olması sebebiyle yıldız futbolcunun transferiyle ilgili somut bir adım atılamadı. Yaşanan bu durumun Nelsson'un performansına olumsuz bir etki yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti
SON DAKİKA: 18 ayın en düşük seviyesi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı!
Aşk yaparken yakalandı
İmamoğlu resmen harekete geçti! Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
Bu işi de Erdoğan çözer
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kato’nun altı petrol denizi
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Kemal Bey'in partisi mi burası?
Emmanuel Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: İş çığrından çıktığında...
İsveç, NATO’ya girmek istiyor mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Victor Nelsson'a Premier Lig kancası! Wolverhampton...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA