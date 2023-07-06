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Giriş Tarihi: 6.7.2023 12:28

Altınordu, Çağlar Söyüncü'den bu kez kazanamadı

DHA
Altınordu, Çağlar Söyüncü’den bu kez kazanamadı

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu, Cengiz Ünder'le birlikte Türk futboluna kazandırdığı en önemli iki oyuncudan biri olan Çağlar Söyüncü'nün İspanya La Liga devi Atletico Madrid'e transferinden para kazanamadı.

Kırmızı-lacivertliler, Çağlar'ın son 5 sezonda formasını giydiği İngiltere Premier Lig takımı Leicester City'de serbest kaldıktan sonra Atletico Madrid'e bonservissiz imza atması nedeniyle dayanışma katkısı alamayacak. Madrid temsilcisi, İngiliz kulübüne bonservis bedeli ödeseydi Altınordu'da bu transferden gelir elde edecekti.
Leicester, geçen sezon Çağlar'a sözleşmesini uzatıp sezon sonu bonservis bedeli getirerek gitmesini teklif etmiş, 27 yaşındaki milli defans oyuncusu bu teklifi kabul etmeyince kadro dışı kalmıştı. Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayan savunmacı Altınordu'ya şimdiye kadar 7.9 milyon Euro kazandırmıştı. A Milli Takım'da da kaptanlığa kadar yükselen Çağlar'ın 2016'da Freiburg'a transferinden 2.5 milyon Euro bonservis ücreti olmak üzere bonuslarla 3.3 milyon Euro kazanan Altınordu, oyuncunun 2018'de Leicester'a transferinden 4.6 milyon Euro pay elde etmişti.

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Altınordu, Çağlar Söyüncü'den bu kez kazanamadı
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