Beşiktaş’ta orta sahaya yeni aday! Glen Kamara...

Kadrosuna bir 6 numara eklemek isteyen Beşiktaş'ın Glasgow Rangers'ın Sierra Leone asıllı Finlandıyalı orta sahası Glen Kamara ile ilgilendiği öne sürüldü.Siyah-Beyazlılar'n kontratı 2025'te sona erecek ön libero için İskoç kulübüne kiralama teklifi sunduğu ve cevap beklediği öğrenildi. Rangers'ın bonservisiyle göndermek istediği Kamara'ya Beşiktaş dışında ciddi bir takımın talip olmadığı da gelen haberler arasında. İskoç ekibinin bir süre daha bekleyeceği ve istediği teklifi alamadığı takdirde Beşiktaş ile masaya oturacağı ifade ediliyor.

Rangers'in gelecek planlarında yer almayan oyuncu için Beşiktaş'ın yaptığı teklife zorunlu satın alma maddesi koydurmak istediği de ifade ediliyor. Bu sezon Glasgow Rangers'la 35 maça çıkan ve 1661 dakika süre alan tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Takvim)