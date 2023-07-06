Emir Ortakaya, Fenerbahçe’yi mest etti!

Arda Güler gibi Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olan Emir Ortakaya, U19'daki başarılı performanslarının ardından A takımla idmanlara başladı. Geçen sezon İrfan Can Eğribayat'ın Göztepe'den kiralandığı transferde karşı tarafa geçti.

'YEDEK' DENDİ, AS STOPER OLDU

Kamp dönemindeki ekstra çalışmalarının karşılığını alan Emir Ortakaya, yedek olabileceği düşünülürken tam 33 resmi maça çıktı. Savunmadaki performansıyla Arslanagic, Atınç Nukan, Marko Mihojevic ve Lukas Gottwalt gibi tecrübeli stoperleri geçerek as stoper haline geldi. Göztepe tekrar kiralamak isterken Fenerbahçe de bu teklife çok sıcak bakıyor.

"GELİŞİMİNİ DURAKLATMAYALIM"

19 yaşındaki Emir Ortakaya'nın gelişimindeki büyük yükselişi duraklatmak istemeyen Fenerbahçe, yeniden kiralamayı ve gelecek sezon ilk 11 rekabeti içerisine sokmayı planlıyor.

İSMAİL KARTAL: "POTANSİYELİ YÜKSEK"

2021 yazında Barış Alıcı karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Emir Ortakaya için İsmail Kartal da çok olumlu bir rapor sundu. İsmail Kartal, Emir Ortakaya'nın potansiyelinin dünya kalibresinde olduğu ve birkaç sene içerisinde Avrupa devlerinin bile genç stoperi isteyeceğini vurguladı.