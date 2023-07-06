Fenerbahçe’den savunmaya Merih Demiral hamlesi! Tam 20 milyon Euro...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal için dün imza töreni düzenlendi. Törende sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal gündeme dair açıklamalarda bulundu.
"SAVUNMAYA, ORTA ALAN VE HÜCUMA OYUNCULAR ALACAĞIZ"
Deneyimli teknik direktör, 3 bölgeye de transfer yapacaklarını belirterek, "Sahada karakterini koyan Fenerbahçe ruhunu yansıtan coşkulu, enerjik tüm taraftarları heyecanlandıran futbol anlayışımız olacak. Burada transfere gelince savunmaya orta alana ve hücuma oyuncular alacağız" şeklinde konuştu.
Yeni sezon için Edin Dzeko ve Ryan Kent transferlerini açıklayan Fenerbahçe'de gündem Arda Güler'in ayrılığı olurken, aynı zamanda yapılacak yeni transferler de merak ediliyor.
F.BAHÇE MERİH İÇİN 20 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Savunmaya da bir takviye yapacaklarını açıklayan İsmail Kartal için bir yıldız transferi yapılmak isteniyor. Calciomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Merih Demiral ısrarını devam ediyor.
Savunmasını yerli ve yıldız bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Kanarya, Merih Demiral'ın transferi için Atalanta'ya 20 milyon ödemeye hazır.