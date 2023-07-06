Fenerbahçe’den savunmaya Merih Demiral hamlesi! Tam 20 milyon Euro...

Yeni sezon için Edin Dzeko ve Ryan Kent transferlerini açıklayan Fenerbahçe'de gündem Arda Güler'in ayrılığı olurken, aynı zamanda yapılacak yeni transferler de merak ediliyor.

F.BAHÇE MERİH İÇİN 20 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Savunmaya da bir takviye yapacaklarını açıklayan İsmail Kartal için bir yıldız transferi yapılmak isteniyor. Calciomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Merih Demiral ısrarını devam ediyor.