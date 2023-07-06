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Giriş Tarihi: 6.7.2023 11:47

Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha çılgınlığı! Yeni teklif...

Fenerbahçe’nin Wilfried Zaha çılgınlığı! Yeni teklif...

Arda Güler’in ayrılığı ve kiralık olarak kalmak istememesi, camiada büyük hayal kırıklığı yarattı. Yönetim, bu olumsuz havayı dağıtmak için Wilfried Zaha transferinde vites artırdı. Fenerbahçe, Fildişili yıldıza daha iyi bir teklif sunup bir an önce işi bitirmek istiyor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planı yeni sezonda takımı Arda Güler'in üzerine kurmaktı. Yönetim, 18 yaşındaki oyuncuyu satsa da 1 sezon daha kiralık olarak kalmasını umuyordu. Ancak genç yıldızın kariyerine artık Avrupa'da devam etmek istemesi nedeniyle bu planlar suya düştü.

ZAHA İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
Bunun için Wilfried Zaha transferini bitirmek adına tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, Arda Güler konusunda yaşanan gelişmelerin ardından Zaha'nın menajeri ve abisi olan Herve ile bir kez daha temas kurdu. Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro'yu bulan senelik maaş ve imza parasıyla yeni bir teklif sunduğu öne sürüldü. West Ham şu anda bu transferde Kanarya'nın en büyük rakibi konumunda. Ancak İngiliz ekibinin henüz resmi bir girişimde bulunmamış olması, SarıLacivertliler'in avantajı. (Fanatik)

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Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha çılgınlığı! Yeni teklif...
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