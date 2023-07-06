Fenerbahçe’nin Wilfried Zaha çılgınlığı! Yeni teklif...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planı yeni sezonda takımı Arda Güler'in üzerine kurmaktı. Yönetim, 18 yaşındaki oyuncuyu satsa da 1 sezon daha kiralık olarak kalmasını umuyordu. Ancak genç yıldızın kariyerine artık Avrupa'da devam etmek istemesi nedeniyle bu planlar suya düştü.

ZAHA İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Bunun için Wilfried Zaha transferini bitirmek adına tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, Arda Güler konusunda yaşanan gelişmelerin ardından Zaha'nın menajeri ve abisi olan Herve ile bir kez daha temas kurdu. Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro'yu bulan senelik maaş ve imza parasıyla yeni bir teklif sunduğu öne sürüldü. West Ham şu anda bu transferde Kanarya'nın en büyük rakibi konumunda. Ancak İngiliz ekibinin henüz resmi bir girişimde bulunmamış olması, SarıLacivertliler'in avantajı. (Fanatik)