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Giriş Tarihi: 6.7.2023 13:20

Ibrahima Sory Diallo, Göztepe için sağlık kontrolünde

İHA
Ibrahima Sory Diallo, Göztepe için sağlık kontrolünde

Göztepe’nin anlaştığı 2003 doğumlu sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo, sağlık kontrolünden geçmek için İzmir’e geldi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Diambars forması giyen 20 yaşındaki Senegalli sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo her konuda anlaştı ve oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İzmir'e getirdi. Yapılacak tetkiklerin olumlu sonuçlanmasının ardından genç futbolcuyla sözleşme imzalanacak. Öte yandan Senegalli oyuncuyu, İsviçre ekiplerinin de istemesine rağmen Ibrahima Sory Diallo'nun Göztepe'yi tercih ettiği öğrenildi.

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Ibrahima Sory Diallo, Göztepe için sağlık kontrolünde
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