Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya’dan Suat Serdar hamlesi!

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Orta sahaya yerli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar'la görüştüğü ve her konuda anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin şimdi Alman ekibiyle irtibata geçtiği ve 2 milyon euro bonservis önerdiği de gelen bilgiler arasında. Hertha ile anlaşma sağlandığı an Suat Serdar da kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atacak.

Suat Serdar geçtiğimiz yıl Alman ekibiyle 33 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.