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Giriş Tarihi: 6.7.2023 11:38

Son dakika Galatasaray haberi: Torreira forma numarasını değişti! Flaş Paredes detayı...

Son dakika Galatasaray haberi: Torreira forma numarasını değişti! Flaş Paredes detayı...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon giydiği 5 numaralı formasını bıraktı ve Hull City maçına 34 numaralı formayla çıktı. Bu hamle sonrası sarı kırmızılıların Parades transferini bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Lucas Torreira geçen sezon giydiği 5 numaralı formasını bıraktı ve Hull City maçına 34 numaralı formayla çıktı. Bu hamle Galatasaray'ın transferini bitirmeye çok yakın olduğu Leandro Paredes'le bir ilgisi olup olmadığı sosyal medyada gündem oldu.

Geçen sezonun şampiyonu Sarı-Kırmızılılar 2023-2024 sezonundaki ilk maçına çıktı. 27 Haziran'da Florya'da yeni sezonu açan Galatasaray bugün ilk hazırlık maçında Kocaeli'de Hull City ile karşılaşıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull karşısında sezona galibiyetle başlamak ve yeni sezona dair oyuncularının form durumunu görmek isteyen Cim Bom'da flaş bir durum da dikkat çekti.

İSTANBUL'U ÇOK SEVİYOR

Geçen sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük rol oynayan ve taraftarın sevgilisi olan Lucas Torreira 5 numaralı formayı giyiyordu. Uruguaylı yıldız bu sezon numarasını değiştirdi. Sampdoria döneminde giydiği 34 numaraya geçiş yapan yıldız ismin bu hareketinden farklı anlamlar da çıktı. Bir kesim, İstanbul'u çok sevdiği için plaka 34'ü tercih ettiği yönünde fikir belirtirken, diğer bir kesim de transferi gündemde olan ve 5 numaralı formayı giyen Leandro Paredes'e jest yapmak adına 34'e geçtiğini savundu.

5 NUMARAYI GİYDİ

Galatasaray'ın transferini bitirmeye en yakın isim olan Paredes; Roma, Zenit ve Arjantin Milli Takımı'nda 5 numaralı formayı tercih etmişti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Torreira forma numarasını değişti! Flaş Paredes detayı...
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