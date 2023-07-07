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Giriş Tarihi: 7.7.2023 20:39

Fenerbahçe, hazırlıklarında İstanbul etabını tamamladı

AA
Fenerbahçe, hazırlıklarında İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yaptığı ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, günü çift antrenmanla geçirdi. Fenerbahçe, Rusya'da düzenlenecek turnuva öncesinde hazırlıklarının İstanbul etabını sonlandırdı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, çift kale maçlarla bitti.

Fenerbahçe, 9-15 Temmuz'da St. Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere yarın Rusya'ya gidecek.

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Fenerbahçe, hazırlıklarında İstanbul etabını tamamladı
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