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Giriş Tarihi: 7.7.2023 09:27

Pınar Karşıyaka’da Angel Delgado ile yollar ayrıldı!

İHA
Pınar Karşıyaka’da Angel Delgado ile yollar ayrıldı!

Pınar Karşıyaka, 28 yaşındaki Dominikli pivot Angel Delgado ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Bilbao Basket takımından transfer ettiği 28 yaşındaki Dominikli pivot Angel Delgado ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan Angel Delgado'ya Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, 38 lig maçına çıkan Delgado, bu maçlarda 13,7 sayı, 12 ribaund ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynarken, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 8 karşılaşmada; 10,9 sayı, 7 ribaund ve 1,1 asist ortalamalarını yakaladı.

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Pınar Karşıyaka’da Angel Delgado ile yollar ayrıldı!
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