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Giriş Tarihi: 7.7.2023 08:28

Vitor Pereira'dan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Özelim diye bağırıyordu"

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Vitor Pereira’dan SABAH Spor’a özel açıklamalar! Özelim diye bağırıyordu

Bir dönem Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin başında çalışan Vitor Pereira SABAH Spor'a Arda Güler'in transferi ile iligili çok özel açıklamalarda bulundu. Pereira, "Kişiliği, öz güveni, topla kabiliyeti, son paslardaki doğru kararları ve rahatlığı ile Arda öne çıkıyordu." "Bana göre en önemli özelliği ise zekâsı ve karar yeteneği. 'Bende özel bir şey var' diye bağırıyordu." "Sürekli olarak oynamak ve çalışmak istiyor. Gelecekle ilgili ne yapmak isteği kafasında vardı."diye konuştu.

F.Bahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Arda Güler'in İspanyol ekibi Real Madrid'e transferini SABAH SPOR için yorumladı. Genç yıldız için, "Arda Güler'i hatırlıyorum, F.Bahçe'de bizimle ilk çalışmasını 16 yaşında yapmıştı" ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, oyuncu için şu noktalara değindi:

Kişiliği, öz güveni, topla kabiliyeti, son paslardaki doğru kararları ve rahatlığı ile öne çıkıyordu. İlk günden beri potansiyeli ile ilgili hiç şüphe duymadım.
Yaşına göre kuvvetli bir kişilikti. Sürekli oynamak, çalışmak istiyordu. Gelecekle ilgili ne yapmak istediğini iyi biliyordu. Bireysel gelişim için çabası vardı...

İlk maçını tam hatırlamıyorum (19 Ağustos 2021, F.Bahçe-Helsinki, 24 dakika) ama sanırım Avrupa maçındaydı ve oyuna girdiğinde 16 yaşında birisi gibi değil daha olgun bir kişi gibi oynamıştı.
Birden fazla pozisyonda görev alabilir. Teknik kapasitesi yüksek, gol becerisi yüksek, aynı zamanda defansif etkisi de vardı.
En önemli özelliği bence zekâsı ve karar alma yeteneği. Son paslar ile çalımlarda bu özelliğini kullanıyor. "Bende özel bir şey var" dedirtiyordu ve bağırıyordu.

Zayıf yanları ile ilgili çok bir şey söyleyemem. Ama çabuk biri değil; hız ve koşu mesafesinde yavaş değil ama onu öne çıkaran özelliği, tekniği. Bu netti..

DYBALA İLE JAMES arasında bir yıldız
"Bence Roma'da oynayan Dybala'ya benziyor. James Rodriguez ile (şu anda boşta) Dybala arasında bir yerde. Topu aldıktan sonra hemen karar verip hızlıca doğru yere yönlendiriyor, bunu yaparken de tekniği ile etkisini gösteriyor. Kaliteli bir sol ayak. Arda yaşındaki bir oyuncu için hayâl edemezsiniz gelecekte ne olacağını."

KARAKTERI OLGUN GELECEĞİ FANTASTİK
"Ona öneri yapmam bence gerekli değil çünkü iyi bir ailesi var. Kişilik olarak da iyi durumda. Olgun karakterde, fantastik ve güzel bir gelecek onu bekliyor artık."


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Vitor Pereira'dan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Özelim diye bağırıyordu"
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