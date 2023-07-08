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Giriş Tarihi: 8.7.2023 09:45 Son Güncelleme: 8.7.2023 10:15

Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosu belli oldu! 3 eksik yer aldı...

Fenerbahçe’nin Rusya kamp kadrosu belli oldu! 3 eksik yer aldı...

Fenerbahçe, Rusya’da 9-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Pari Premier Cup Turnuvası için bu ülkeye hareket etti. Sarı-lacivertlilerin bu ülkedeki kampta yer alacak 33 kişilik kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Samet Akaydın ve Lincoln Henrique sakatlıkları; Mbwana Samatta ise farklı kulüplerle transfer görüşmelerini sürdürmesi nedeniyle yer almadı. Sarı-lacivertlilerin 33 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre."

Fenerbahçe, günün tek idmanını da Rusya'da akşam saatlerinde yapacak.

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Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosu belli oldu! 3 eksik yer aldı...
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