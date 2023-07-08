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Giriş Tarihi: 8.7.2023 15:16 Son Güncelleme: 8.7.2023 15:35

Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! 10 eksik yer aldı...

Galatasaray’ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! 10 eksik yer aldı...

8-18 Temmuz tarihleri arasında ikinci etap hazırlıklarını Avusturya’da devam edecek olan Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu.

Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında 8-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, 10 Temmuz'da Kisvrda FC, 14 Temmuz'da Austria Wien ve 18 Temmuz'da Sturm Graz ile üç hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray'da kamp kadrosunda Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau yer almadı.



31 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathia Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban

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Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! 10 eksik yer aldı...
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