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Giriş Tarihi: 8.7.2023 14:05 Son Güncelleme: 8.7.2023 14:07

Trabzonspor'a Joaquin Fernandez'den kötü haber! İlk maçında sakatlandı...

Trabzonspor’a Joaquin Fernandez’den kötü haber! İlk maçında sakatlandı...

Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez, Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım, karşılaşmanın 13. dakikasında Ivan Dolcek'in attığı golle geriye düştü. Bu pozisyonda kaleye giden topu çıkartmak isteyen yeni transfer Joaquin Fernandez, kale direğine çarptı ve sakatlık geçirdi.

Fernandez, saha içinde kısa süren bir tedavinin ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Oyundan çıkan Joaquin Fernandez'in yerine Stefano Denswil oyuna dahil oldu.

27 yaşındaki Fernandez'in durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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Trabzonspor'a Joaquin Fernandez'den kötü haber! İlk maçında sakatlandı...
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