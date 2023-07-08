Trabzonspor’dan kötü başlangıç!

Slovenya'da 9 milli oyuncusundan yoksun olarak karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, ilk yarıda rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamadı.
5. dakikada Orsic'in ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda kaleci Lucic'in müdahale ettiği top, direği de çarparak kornere çıktı.
15. dakikada Hajduk Split öne geçti. Mlakar'ın pasında, ceza alanı içinde uygun durumda Dolcek, yerden vuruşla topu filtre gönderdi: 0-1
23. dakikada Gomez'in ceza alanı içi sol çaprazından yerden şutunda, kaleci Lucic, ayaklarıyla topu çelmeyi başardı.
33. dakikada Sigur'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Hüseyin Türkmen, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvat ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
48. dakikada ceza alanına doğru sokulan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, top yan direkten döndü.
51. dakikada Melnjak'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe iki hamlede tehlikeyi önledi.
53. dakikada Orsic'in pasında, ceza alanı sol çaprazında Arif Boşluk'un şutunda, top bir kez daha yan direkten döndü.
67. dakikada Enis Destan'ın ceza alanı ön çizgisi üzerinden şutunda önce savunmaya ardından direğe çarpan top kornere çıktı.
4 şutu direğe çarpan bordo-mavili takım, karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.