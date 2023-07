A kalite orta saha şart

Trabzonspor, Slovenya kampının üçüncü gününde hazırlık maçlarının serüvenine başladı. Bu karşılaşmaya dair özellikle as kadronun önemli isimlerinin olmaması sebebiyle çok ciddi çıkarımlar yapmak manasız kalır. Ancak yine de önemli birkaç not aktarmak isterim. Hajduk Split maçınaŞimdi bahsedeceğim konu bu iki isimden bağımsız olacak. Trabzonspor çok uzun süredir bu mevkide oyun kurucu yetenekleri vasat bile olmayan isimlerle oynamaya çalışıyor. Sizin burada kullandığınız futbolcular, bu yeteneklerden mahrumsa, sahada iyi işler yapmanız giderek zorlaşır. Trabzon, orta sahasına mutlaka A sınıf top yönlendirici almalı ve bu isim fiziksel olarak takıma hiçbir şekilde eksi yazmamalı. Kaldı ki o bölgede çok oyuncusu var bordo-mavililerin. Umarım fazlalık görülen kontratlardan çıkabilir ve iyi bir hamle yapabilir.Bjelica'nın kampın ilk günlerinde takıma yaptığı fiziksel yüklemenin sahaya yansıdığını görüyoruz. Takımın as oyuncularının kampa katılmasıyla, taktiksel idmanlara ağırlık verilecek. Hazırlık maçları ilerledikçe, Bjelica'nın kafasındaki oyunun sahaya yansımalarını daha net göreceğiz. Takımın eski bazı isimlerinden şüphe duyduğum oyuncular var.Üç oyuncunun kalitesine bir şey diyemem. Hatta Gomez hariç Visca ve Denswil bir bölümde çok büyük katkı verdi. Ancak uzun süredir bu üçlü oyunda çok etkisiz ve sahada yaptıkları işten keyif almıyor gibiler. Onların devreye girmesi, gelecek sezonda Trabzonspor için sahada birçok şeyin kolaylaşması anlamı taşıyor.Saf kanattan ziyade, ikinciforvet içgüdüsüne ve bitiriciliğine sahip.İlerideki kurgu oturtulabilirse, Orsic'inbu sene herkesi kendine hayranbırakacağını düşünüyorum.Yeni sezon çalışmalarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor, kamptakiKarşılaşmaya 9 milli oyuncusundan yoksun çıkan bordo-mavili takım, ilk yarıda yediği gollerle rakibine boyun eğdi.'i durduramayan Fırtına,'in kendi kalesine attığı gole engel olamadı.Trabzonspor'da yeni transfer Joaquin Fernandes dünkü maçta sakatlandı. Hajduk'un, 13. dakikada attığı goldeSaha içinde tedavisi yapılan tecrübeli futbolcunun yerine Stefano Denswil oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, taraftara transfer müjdesi verdi. Dinamo Zagreb ile aynı otelde kaldıkları için santrfor Bruno Petkovic ile görüştüğünü ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Transfer olgunlaşırsa o da gelmeyi düşünebileceğini ifade etmişti. Ancak listemizdeki tek oyuncu o değil. Her bölgeye oyuncu bakıyoruz. Aramızdan ayrılacaklar da olabilir. Aynı kalitede oyuncularla doldurmamız gerekir" diye konuştu. Öte yandan iyi bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden deneyimli hoca, herkese şans vermeye çalıştıklarını söyledi.