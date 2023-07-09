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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Djiku için pazarlık zamanı

Djiku için pazarlık zamanı

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, 28’lik stoperin İstanbul’a gelen menajeri ile görüşmelere başlıyor

Stoper arayışındaki F.Bahçe ve Beşiktaş, Alexander Djiku için karşı karşıya... 28 yaşındaki stoperin Strasbourg ile kontratı sona ererken İstanbul'a gelen ağabeyi ve menajeri hem sarı-lacivertli ekip, hem Kartal ile masaya oturup isteklerini ortaya koyacak. Gana Milli Takımı'nda da 21 kez oynayan 1.82 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak hesaplanıyor.

FRANSA'DA DOĞDU GANA'YI SEÇTI
Fransa'nın Montpellier şehrinde doğan Djiku, Gana Milli Takımı'nı tercih ederken takım kariyeri ise Bastia altyapısında başladı. Sonrasında Caen ve Strasbourg formaları giyen sağ ayaklı oyuncu, stoperin yanı sıra sağ bek olarak da forma giyebiliyor. Fransa Ligi'nde toplam 221 maçte görev alan Djiku, 5 gol ve 3 asistle oynadı.

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Djiku için pazarlık zamanı
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