Djiku için pazarlık zamanı

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, 28’lik stoperin İstanbul’a gelen menajeri ile görüşmelere başlıyor
Stoper arayışındaki F.Bahçe ve Beşiktaş, Alexander Djiku için karşı karşıya... 28 yaşındaki stoperin Strasbourg ile kontratı sona ererken İstanbul'a gelen ağabeyi ve menajeri hem sarı-lacivertli ekip, hem Kartal ile masaya oturup isteklerini ortaya koyacak. GanaMilli Takımı'nda da 21 kez oynayan1.82 boyundaki oyuncunungüncel piyasa değeri ise 8 milyonEuro olarak hesaplanıyor.
FRANSA'DA DOĞDU GANA'YI SEÇTI
Fransa'nın Montpellier şehrinde doğan Djiku, Gana Milli Takımı'nı tercih ederken takım kariyeri ise Bastia altyapısında başladı. Sonrasında Caen ve Strasbourg formaları giyen sağ ayaklı oyuncu, stoperin yanı sıra sağ bek olarak da forma giyebiliyor. Fransa Ligi'nde toplam 221maçte görev alan Djiku, 5 gol ve 3 asistle oynadı.