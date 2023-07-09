Djiku için pazarlık zamanı

Stoper arayışındaki F.Bahçe ve Beşiktaş, Alexander Djiku için karşı karşıya... 28 yaşındaki stoperin Strasbourg ile kontratı sona ererken İstanbul'a gelen ağabeyi ve menajeri hem sarı-lacivertli ekip, hem Kartal ile masaya oturup isteklerini ortaya koyacak.Fransa'nın Montpellier şehrinde doğan Djiku, Gana Milli Takımı'nı tercih ederken takım kariyeri ise Bastia altyapısında başladı. Sonrasındaformaları giyen sağ ayaklı oyuncu, stoperin yanı sıra sağ bek olarak da forma giyebiliyor.görev alan Djiku, 5 gol ve 3 asistle oynadı.