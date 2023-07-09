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Giriş Tarihi: 9.7.2023 14:53

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'ya Al Khaleej kancası

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro’ya Al Khaleej kancası

Fenerbahçe'de takıma katılacak isimler için görüşmeler yapılırken, takımdan ayrılacak isimler için de planlamalar yapılıyor. Transfer sezonuna damga vuran Suudi Arabistan ekiplerinden Al Khaleej, Fenerbahçeli Joao Pedro'ya talip oldu.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosunda düşünmediği Brezilyalı forvet Joao Pedro'ya sürpriz bir talip çıktı. Suudi Arabistan basınından Alkass'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Khaleej, Joao Pedro'ya talip oldu. Haberde, Suudi Arabistan kulübünün Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde kalan yılları kulüpte geçirmesi için sarı-lacivertli ekip ile görüştüğü kaydedildi. Öte yandan yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR
Sezon başında Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun sarı-lacivertli ekip ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon toplam 28 resmi karşılaşmaya çıkan Joao Pedro, söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli futbolcu bunun yanında da takım arkadaşlarına 1 kez gol pası verdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro'ya Al Khaleej kancası
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