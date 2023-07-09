FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joao Pedro’ya Al Khaleej kancası

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosunda düşünmediği Brezilyalı forvet Joao Pedro'ya sürpriz bir talip çıktı. Suudi Arabistan basınından Alkass'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Khaleej, Joao Pedro'ya talip oldu. Haberde, Suudi Arabistan kulübünün Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde kalan yılları kulüpte geçirmesi için sarı-lacivertli ekip ile görüştüğü kaydedildi. Öte yandan yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Sezon başında Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun sarı-lacivertli ekip ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon toplam 28 resmi karşılaşmaya çıkan Joao Pedro, söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli futbolcu bunun yanında da takım arkadaşlarına 1 kez gol pası verdi.