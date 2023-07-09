Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mario Pasalic operasyonu
Giriş Tarihi: 9.7.2023 15:03

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mario Pasalic operasyonu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mario Pasalic operasyonu

Orta saha kurgusuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin Mario Pasalic için harekete geçtiği iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in, tecrübeli futbolcuyu transfer etmek adına sunduğu teklifin ayrıntıları ortaya çıktı...

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması ve Miha Zajc'ın henüz yeni sözleşme imzalamaması sonrası Fenerbahçe'de kurmaylar orta saha kurgusuna takviye yapma kararı aldı.

Sky Sports'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Mario Pasalic'i gündemine aldı. Sarı-Lacivertlilerin, Hırvat oyuncu için Serie A ekibine sunduğu teklif belli oldu. Fenerbahçe'nin Mario Pasalic için Atalanta'ya 15 milyon euroluk teklifte bulunduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin teklifine Atalanta'nın sıcak baktığı kaydedildi.

Atalanta'nın teklife sıcak bakmasına rağmen Mario Pasalic'ten beklenen yanıtın gelmediği vurgulandı. Hırvat futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği belirtildi. 28 yaşındaki orta saha geride kalan sezonda Atalanta formasını 33 maçta giydi. Mario Pasalic bu müsabakalarda 5 gol atma başarısı gösterdi. Hırvat futbolcu aynı zamanda 2 asist üretti. Atalanta ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek Mario Pasalic'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Hajduk Split altyapısında yetişen Mario Pasalic daha sonra Chelsea, Elche, Monaco, Milan, Spartak Moskova ve Atalanta formaları giydi. Atalanta, 2020-2021 sezonu başında tecrübeli futbolcu için 14 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Hırvatistan Milli Takımı'nda 54 maça çıkan Mario Pasalic, 8 gol atma başarısı gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz
Huzuru bozana sınırdışı
Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!
Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı
SON DAKİKA: MEB duyurdu: Okullar o tarihte açılacak!
Namazla alay eden güvenlik görevlisi gözaltına alındı
Türkiye’de ne kadar ‘casus’ var?
Fransa’nın kanlı tarihi
Porsche çıkmazı! Yüksek faturayı ödemeyi reddeden araç sahibine şok
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mario Pasalic operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA