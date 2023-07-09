FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mario Pasalic operasyonu

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması ve Miha Zajc'ın henüz yeni sözleşme imzalamaması sonrası Fenerbahçe'de kurmaylar orta saha kurgusuna takviye yapma kararı aldı.

Sky Sports'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Mario Pasalic'i gündemine aldı. Sarı-Lacivertlilerin, Hırvat oyuncu için Serie A ekibine sunduğu teklif belli oldu. Fenerbahçe'nin Mario Pasalic için Atalanta'ya 15 milyon euroluk teklifte bulunduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin teklifine Atalanta'nın sıcak baktığı kaydedildi.

Atalanta'nın teklife sıcak bakmasına rağmen Mario Pasalic'ten beklenen yanıtın gelmediği vurgulandı. Hırvat futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği belirtildi. 28 yaşındaki orta saha geride kalan sezonda Atalanta formasını 33 maçta giydi. Mario Pasalic bu müsabakalarda 5 gol atma başarısı gösterdi. Hırvat futbolcu aynı zamanda 2 asist üretti. Atalanta ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek Mario Pasalic'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Hajduk Split altyapısında yetişen Mario Pasalic daha sonra Chelsea, Elche, Monaco, Milan, Spartak Moskova ve Atalanta formaları giydi. Atalanta, 2020-2021 sezonu başında tecrübeli futbolcu için 14 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Hırvatistan Milli Takımı'nda 54 maça çıkan Mario Pasalic, 8 gol atma başarısı gösterdi.