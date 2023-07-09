GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Rashica artık Aslan

Kiralık sezonunda şampiyonluk yaşayıp ardından da kulübü Norwich City'ye dönen Milot Rashica için Aslan mutlu sona ulaştı. Bu transfer için G.Saray'ın uzun çabaları sonuç verirken sarı-kırmızılılar, Norwich'i 4 taksitte ödenecek 7 milyon Euro'ya ikna etti. Oyuncunun yapılacak açıklama sonrasında Avusturya kampına katılması bekleniyor. Kosovalı kanat oyuncusu geçen sezon 30 maçta 6 gol atarken 7 defa da asist katkısı sağlamıştı.

AVUSTURYA'DA İZDİHAM

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında karşılayan gurbetçi taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Oyuncular, taraftarların büyük ilgisi nedeniyle güçlükle takım otobüsüne binebildi. Sakatlanan Torreira'nın da kampa götürülmesi dikkat çekti.