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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Halil’e Güneş doğdu!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Halil’e Güneş doğdu!

Şenol Güneş; Halil Dervişoğlu’na “Yetenekli bir oyuncusun, çok çalışıp yeniden çıkışa geçmen için burası senin için büyük fırsat” dedi. Milli futbolcu, yeni sezonda yardımcılık yapacak Burak Yılmaz’ın gözetiminde olacak

Yeni sezonda alternatifli bir kadro kumak isteyen Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu renklerine katarken genç oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş bizzat istedi. Yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen 23 yaşındaki futbolcuya en büyük desteği, kendisini ilk kez A Milli Takım'a davet eden Güneş ve yardımcısı Burak Yılmaz verecek. Brentford'a yaptığı baskıdan sonuç alan genç forvetin temsilcisi, dün son görüşmeleri tamamlamak adına İstanbul'a ayak bastı.

15-20 MİLYON TL ARASINDA BİR ÜCRET ALACAK
Oyuncu tarafı ilk görüşmede 1 milyon Euro civarında maaş talep etti. Beşiktaş ise 15-20 milyon TL arasında bir rakam ile masaya oturdu. Tarafların kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Halil'in sağlık kontrolünden geçmesinin ardından siyah-beyazlıların Almanya kampına katılması bekleniyor. Bu transferi çok isteyen 71 yaşındaki çalıştırıcının, Halil'e "Yetenekli bir oyuncusun, çok çalışıp yeniden çıkışa geçmen için Beşiktaş senin için büyük fırsat. Burada tekrar formunu yakala" mesajını ilettiği kaydedildi.

YOL GÖSTERİCİSİ BURAK YILMAZ
Halil'in son iki sezonda yaşadığı düşüşten sonra mental olarak kendisini toparlaması adına milli takımda birlikte forma giydiği ve şimdi hocalığını yapacak olan Burak Yılmaz'ın kendisine yol gösterici olacağı kaydedildi.

3+1 YILLIK İMZA ATACAK
Güneş'in sağ, sol kanat ve forvette kullanabileceğini belirttiği oyuncu, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak ve Brentford'a bonservis ödenmeyecek. Şartlara bağlı 600 bin Euro bonus anlaşma içerisinde yer alacak.

KOLAYLIK SAĞLAYIN, GİDEYİM
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss takımdan ayrılmak için her yolu deniyor. Geçtiğimiz yaz Wolverhampton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlılara 2 yıllığına imza atan Faslı oyuncu, gelecek sezon kariyerini İngiltere ya da Fransa'da devam ettirmek istiyor. Deneyimli savunmacının menajeri, kulübe Marsilya ve Lens'ten teklifler getirdi. Ancak Beşiktaş'ın 3 milyon Euro seviyesindeki isteğiyle örtüşmediği için kabul görmedi. Bu durum Saiss'ın keyfini kaçırırken, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini birinci ağızdan iletip, "Kolaylık sağlamanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli stoperin bugün başlayacak olan Almanya kampında takımda yer alması beklenmiyor.

SUAT SERDAR YOKLAMASI
Beşiktaş, orta saha arayışında sürpriz bir isme yöneldi. Siyah-beyazlı kurmayların, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'ye düşen Hertha Berlin'in gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ın şartlarını sorduğu kaydedildi. Ancak 26 yaşındaki ismin, Almanya'dan ayrılmayı düşünmediği ve transferin bu aşamada zor olduğu vurgulandı.

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Halil’e Güneş doğdu!
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