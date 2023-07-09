Halil’e Güneş doğdu!

Şenol Güneş; Halil Dervişoğlu’na “Yetenekli bir oyuncusun, çok çalışıp yeniden çıkışa geçmen için burası senin için büyük fırsat” dedi. Milli futbolcu, yeni sezonda yardımcılık yapacak Burak Yılmaz’ın gözetiminde olacak
Yeni sezonda alternatifli bir kadro kumak isteyen Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu renklerine katarken genç oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş bizzat istedi. Yeniden çıkışageçmeyi hedefleyen 23 yaşındakifutbolcuya en büyükdesteği, kendisini ilkkez A Milli Takım'adavet eden Güneş ve yardımcısıBurak Yılmaz verecek. Brentford'a yaptığı baskıdan sonuç alan genç forvetin temsilcisi, dün son görüşmeleri tamamlamak adına İstanbul'a ayak bastı.
15-20 MİLYON TL ARASINDA BİR ÜCRET ALACAK
Oyuncu tarafı ilk görüşmede 1 milyon Euro civarında maaş talep etti. Beşiktaş ise 15-20 milyon TL arasında bir rakam ile masaya oturdu. Tarafların kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Halil'in sağlık kontrolünden geçmesininardından siyah-beyazlılarınAlmanya kampına katılması bekleniyor. Bu transferi çok isteyen 71 yaşındaki çalıştırıcının, Halil'e "Yeteneklibir oyuncusun, çok çalışıp yenidençıkışa geçmen için Beşiktaş senin içinbüyük fırsat. Burada tekrar formunuyakala" mesajını ilettiği kaydedildi.
YOL GÖSTERİCİSİ BURAK YILMAZ
Halil'in son iki sezonda yaşadığı düşüşten sonra mental olarak kendisini toparlaması adına milli takımda birlikte forma giydiği ve şimdi hocalığını yapacak olan Burak Yılmaz'ın kendisine yol gösterici olacağı kaydedildi.
3+1 YILLIK İMZA ATACAK
Güneş'in sağ, sol kanat ve forvette kullanabileceğini belirttiği oyuncu, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak ve Brentford'a bonservis ödenmeyecek. Şartlara bağlı 600 bin Euro bonus anlaşma içerisinde yer alacak.
KOLAYLIK SAĞLAYIN, GİDEYİM
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss takımdan ayrılmak için her yolu deniyor. Geçtiğimiz yaz Wolverhampton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlılara 2 yıllığına imza atan Faslı oyuncu, geleceksezon kariyerini İngiltere ya daFransa'da devam ettirmek istiyor. Deneyimli savunmacının menajeri, kulübe Marsilya ve Lens'ten teklifler getirdi. Ancak Beşiktaş'ın 3milyon Euro seviyesindeki isteğiyleörtüşmediği için kabul görmedi. Bu durum Saiss'ın keyfini kaçırırken, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini birinci ağızdan iletip, "Kolaylık sağlamanızıbekliyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli stoperin bugün başlayacak olan Almanya kampında takımda yer alması beklenmiyor.
SUAT SERDAR YOKLAMASI
Beşiktaş,orta saha arayışında sürpriz bir isme yöneldi. Siyah-beyazlı kurmayların, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'ye düşen HerthaBerlin'in gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ınşartlarını sorduğu kaydedildi. Ancak 26 yaşındaki ismin, Almanya'dan ayrılmayı düşünmediği ve transferin bu aşamada zor olduğu vurgulandı.