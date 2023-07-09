Halil’e Güneş doğdu!

Yeni sezonda alternatifli bir kadro kumak isteyen Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu renklerine katarken genç oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş bizzat istedi.Brentford'a yaptığı baskıdan sonuç alan genç forvetin temsilcisi, dün son görüşmeleri tamamlamak adına İstanbul'a ayak bastı.Oyuncu tarafı ilk görüşmede 1 milyon Euro civarında maaş talep etti. Beşiktaş ise 15-20 milyon TL arasında bir rakam ile masaya oturdu. Tarafların kısa süre içinde anlaşma sağlaması veBu transferi çok isteyen 71 yaşındaki çalıştırıcının, Halil'emesajını ilettiği kaydedildi.Halil'in son iki sezonda yaşadığı düşüşten sonra mental olarak kendisini toparlaması adına milli takımda birlikte forma giydiği ve şimdi hocalığını yapacak olan Burak Yılmaz'ın kendisine yol gösterici olacağı kaydedildi.Güneş'in sağ, sol kanat ve forvette kullanabileceğini belirttiği oyuncu, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak ve Brentford'a bonservis ödenmeyecek. Şartlara bağlı 600 bin Euro bonus anlaşma içerisinde yer alacak.Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss takımdan ayrılmak için her yolu deniyor. Geçtiğimiz yaz Wolverhampton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlılara 2 yıllığına imza atanDeneyimli savunmacının menajeri, kulübe Marsilya ve Lens'ten teklifler getirdi. Ancak Beşiktaş'ınBu durum Saiss'ın keyfini kaçırırken, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini birinci ağızdan iletip,ifadelerini kullandı. Tecrübeli stoperin bugün başlayacak olan Almanya kampında takımda yer alması beklenmiyor.Beşiktaş,orta saha arayışında sürpriz bir isme yöneldi. Siyah-beyazlı kurmayların, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'ye düşenAncak 26 yaşındaki ismin, Almanya'dan ayrılmayı düşünmediği ve transferin bu aşamada zor olduğu vurgulandı.