Borini ile Pirlo Sampdoria’da yeniden buluştu

İtalya Serie B takımlarından teknik direktör Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Sampdoria, geçen sezonu VavaCars Fatih Karagümrük'te tamamlayan Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki Fabio Borini ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Fatih Karagümrük forması ile lig ve kupada toplam 31 maça çıkan forvet oyuncusu, 21 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Sampdoria, teknik direktörlük görevine ise yine geçen sezon İstanbul ekibini çalıştıran Andrea Pirlo'yu getirmişti.