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Giriş Tarihi: 10.7.2023 21:51

Borini ile Pirlo Sampdoria'da yeniden buluştu

DHA
Borini ile Pirlo Sampdoria’da yeniden buluştu

İtalya Serie B takımlarından teknik direktör Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Sampdoria, geçen sezonu VavaCars Fatih Karagümrük’te tamamlayan Fabio Borini’yi kadrosuna kattı.

İtalya Serie B takımlarından teknik direktör Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Sampdoria, geçen sezonu VavaCars Fatih Karagümrük'te tamamlayan Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki Fabio Borini ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Fatih Karagümrük forması ile lig ve kupada toplam 31 maça çıkan forvet oyuncusu, 21 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Sampdoria, teknik direktörlük görevine ise yine geçen sezon İstanbul ekibini çalıştıran Andrea Pirlo'yu getirmişti.

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Borini ile Pirlo Sampdoria'da yeniden buluştu
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