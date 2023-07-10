Son dakika transfer haberi: Yıldız futbolcu Adama Traore İstanbul’da! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Wolverhampton ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta durumda olan ve fiziği ile dikkat çeken Adama Traore'nin İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Transferde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Adama Traore ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medyaya düşen görüntüler akıllarda soru işareti bıraktı.



İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Wolverhampton ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta durumda olan ve güçlü fiziği ile dikkat çeken yıldız futbolcunun İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Taksim'de İstiklal caddesinde hayranları ile fotoğraf çekilirken görüntülenen 27 yaşındaki İspanyol futbolcunun neden Türkiye'ye geldiği ise henüz öğrenilemedi.

TARAFTARA TRANSFER YANITI

Bir Galatasaray taraftarının fotoğraf çektirdiği sırada yıldız oyuncuya 'Galatasaray'a gel dediği öğrenilirken, Traore'nin buna yanıtı 'Bakalım' oldu. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Galatasaray taraftarlarını bir hayli heyecanlandırdı.

Adama Traore'nin tatil için ya da Suudi Arabistan'a geçmek için İstanbul'a uğradığı da iddialar arasında.



KARİYERİ

Adama Traore, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 40 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1852 dakika süre alan 27 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 2 asistle skora etki edebildi.

Futbol kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Adama Traore, Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton ve Barcelona formaları giydi.