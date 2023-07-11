İlker Karakaş Gaziantep FK’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerin Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezona yönelik ilk transferini yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu İlker Karakaş'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, kariyerinde 103 maça çıkarak 9 gol, 3 asistlik performans gösteren İlker Karakaş ile 2 yılık sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz son olarak Gençlerbirliği forması giyen forvet oyuncusu İlker Karakaş ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz İlker'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.