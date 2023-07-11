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Giriş Tarihi: 11.7.2023 09:54

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Umut Nayir transferini bitirdi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Umut Nayir transferini bitirdi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir'in transferini de bitirdi.

Fenerbahçe'nin bir diğer transferi de Umut Nayir oldu. Bonservisi Eyüpspor'da olan 30 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli kulüp ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de geçen sezon kiralık olarak Ümraniyespor forması giyen ve 31 maçta; 17 gol atıp, 3 asist yaparak kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Umut, yeni takımında Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun'la forma yarışı verecek.

Milli futbolcu, geçen sezon ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmalarında birer gol atmıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Umut Nayir transferini bitirdi!
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