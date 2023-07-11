TFF’de toplantı zamanı

TFF yönetimi bugün Riva’da toplanacak ve görev bölümü yapacak. Ayrıca kurulların durumu da gözden geçirilecek
Türkiye Futbol Federasyonu'nda 22 Haziran'da Ankara'da yapılan seçimle yeniden başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu, bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Riva'dakikritik zirvede öncelikle yönetimdegörev dağılımı yapılacak.Ardından ise en önemli konu,Merkez Hakem Kurulu başkanlığınagetirilecek isim olacak. Geçen sezon kulüplerin büyük tepkisini çeken Lale Orta'nın bu görevde kalıp kalmayacağı konusunun tartışılacağı öğrenildi. Ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceğinin de masaya yatırılacağı gelen haberler arasında. Buarada Süper Lig'de yeni sezonunfikstür çekiminin yarınyapılacağı açıklandı.