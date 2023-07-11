TFF’de toplantı zamanı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 22 Haziran'da Ankara'da yapılan seçimle yeniden başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu, bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Riva'daki kritik zirvede öncelikle yönetimde görev dağılımı yapılacak. Ardından ise en önemli konu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilecek isim olacak. Geçen sezon kulüplerin büyük tepkisini çeken Lale Orta'nın bu görevde kalıp kalmayacağı konusunun tartışılacağı öğrenildi. Ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceğinin de masaya yatırılacağı gelen haberler arasında. Bu arada Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekiminin yarın yapılacağı açıklandı.