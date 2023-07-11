Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF’de toplantı zamanı
Giriş Tarihi: 11.7.2023 11:18

TFF’de toplantı zamanı

TFF’de toplantı zamanı

TFF yönetimi bugün Riva’da toplanacak ve görev bölümü yapacak. Ayrıca kurulların durumu da gözden geçirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 22 Haziran'da Ankara'da yapılan seçimle yeniden başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu, bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Riva'daki kritik zirvede öncelikle yönetimde görev dağılımı yapılacak. Ardından ise en önemli konu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilecek isim olacak. Geçen sezon kulüplerin büyük tepkisini çeken Lale Orta'nın bu görevde kalıp kalmayacağı konusunun tartışılacağı öğrenildi. Ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceğinin de masaya yatırılacağı gelen haberler arasında. Bu arada Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekiminin yarın yapılacağı açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
İzmir'de içme suyuna yüzde 43.5 zam! AK Parti ve MHP'nin ret oyuna rağmen kabul edildi
SON DAKİKA | ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye'nin İsveç kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
Doğduğundan beri ağlıyordu, sebebi ortaya çıktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Çarşafa dolandılar
Son dakika: İsveç YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyecek! NATO tarihinde ilk: Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak
Esma’yı intihara patronu sürüklemiş! Patronunun tacizlerine dayanamayıp 5’inci kattan atladı, ağır yaralandı
Bakan Tekin'den A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye Yüzyılı'nı öğretmenler inşa edecek
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF’de toplantı zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA