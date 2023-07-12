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Giriş Tarihi: 12.7.2023 09:29 Son Güncelleme: 12.7.2023 09:35

Beşiktaş'ta Nathan Redmond için karar verildi! Kartal'ın sabrı taştı...

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta Nathan Redmond için karar verildi! Kartal’ın sabrı taştı...

Beşiktaş’ın verdiği süre dolmasına rağmen İngiliz futbolcudan yanıt gelmedi. Kartal, yerini doldurmak için arayışlara başladı.

Kiralık kontratı sona eren ve İngiltere'ye dönen Nathan Redmond için Beşiktaş, yaptığı teklife henüz yanıt alamadı. 29 yaşındaki oyuncuya cuma gününe kadar süre verilmiş, Redmond cephesinden gelen istekle bu süre pazartesiye kadar uzatılmıştı. Ancak vakit dolmasına rağmen ne arayan var ne soran! Tecrübeli futbolcunun bu tavrı siyah-beyazlı ekipte rahatsızlık yaratırken, kulüpte de hem sağ kanat hem 10 numara oynayabilen bir oyuncu arayışı başladı. Yönetimin, Redmond'a alternatif isimler listesini kısa süre içinde Şenol Güneş'e sunacağı ve seçimine göre hareket edeceği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Nathan Redmond için karar verildi! Kartal'ın sabrı taştı...
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