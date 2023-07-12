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Giriş Tarihi: 12.7.2023 09:50

Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız! Rusya kanpı sürüyor...

Fenerbahçe’nin rakibi Kızılyıldız! Rusya kanpı sürüyor...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Rusya'da çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk hazırlık maçında Zenit ile karşılaşmıştı. Kanarya'nın bugün ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Rusya kampına devam ediyor. Sarılacivertli takım dün keyifli bir idman yaparken, kazanan takım zafer pozu vermeyi ihmal etmedi. Gözler bugün 19.30'daki Kızılyıldız maçına çevrildi. Kanarya ilk karşılaşmasında Zenit'le golsüz berabere kalmış ancak penaltılarda rakibine 4-3 mağlup olmuştu. İsmail Kartal'ın bugünkü karşılaşmaya as oyuncularından kurulu bir 11'le çıkması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız! Rusya kanpı sürüyor...
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