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Giriş Tarihi: 12.7.2023 09:56

İlhan Palut: Gerçekçi hedefler için zaman var

İHA
İlhan Palut: Gerçekçi hedefler için zaman var

Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki enerji depolamaya devam ediyor. Teknik Direktör İlhan Palut, "Kadromuzu belli olduktan sonra gerçekçi hedeflerimizi ortaya koyarız. Gerekli takviyeleri yapmak için gayret ediyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor'un Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde devam eden hazırlık kampını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Teknik Direktör İlhan Palut, "İlk hazırlık maçımızı Samsunspor ile yaptık. Maça iki takım halinde çıktık. Tüm futbolculara oynama imkanı verdik. Maçın sonlarına doğru da genç oyuncularımızı maça aldık. Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu. Eksiklerimiz var, henüz tam olarak özellikle fiziksel, taktiksel ve takım oluşumu olarak hazır değiliz. Bir yandan böyle maçlar yaparak taktiksel anlamda ve bir yanda da kadro mühendisliği ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Erzurum hem konaklama hem de saha hem de iklim olarak çok güzel bir kamp merkezi imkanı sunuyor. Takımımızı kuralım, kadromuz bir belli olsun, çalışalım, biraz yol alalım sonra gerçekçi hedeflerimizi ortaya koyarız. Antrenmanlarımızla birlikte takıma gerekli takviyeleri yapmak için gayret ediyoruz" dedi.

FUTBOLCULAR SAMSUN MAÇINDA GÖZ DOLDURDU
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunpor ile yaptığı hazırlık maçında 1-0 mağlup olan Rize ekibinde futbolcuların arzulu ve istekli oldukları gözlerden kaçmadı. Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynanan maçta Çaykur Rizespor, Samsunspor karşısına Tarık Çetin, Phiri, Benhur, Güvenç Usta, Mithat Pala, Emre Şimşek, Halil İbrahim, Emirhan Topçu, Ahmet Eren Altındaş ve Sinan Osmanoğlu 11'i ile sahaya çıktı. İkinci yarıda da Zafer Görgen, Eren, Muhammet Enes, Grahovac, Olawoyin, Alberk, Oğuz, Selim Ay, Sefa, Muhammet Mert, Emirhan Yılmaz, Papa ve Seyfettin Anıl oyuna dahil oldu.

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İlhan Palut: Gerçekçi hedefler için zaman var
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