Mislav Orsic'ten Nenad Bjelica itirafı! "Yarışmayanı sevmez"

Trabzonspor'un yeni sezondaki en önemli silahlarından biri olması beklenen Mislav Orsic, hedefinin kupalarla dolu bir sezon olduğunu söyledi. Rekabetçi bir ligde mücadele etmenin kendisini de motive ettiğini belirten Hırvat sol kanat, hocası Nenad Bjelica için ise şunları söyledi: "Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun her zaman yarışmayı teşvik eden birisidir. Dar alan olsun, şut organizasyonu olsun, her zaman kazanan ve kaybeden vardır. Umarım bunu takım üzerinde inşa eder ve daha çok kazanan taraf oluruz. Hiçbir oyuncunun sistem dışına çıkıp kendi isteğine göre oynamasına izin vermiyor. Bütün herkesin bir takım olarak işlemesini istiyor."

ARDA, MODRİC'TEN ÖĞRENMELİ

"Arda Güler yaşında Madrid'e gidebilmek zaten harika bir şans. Modric ile birlikte olacak. Umarım ondan çok şey öğrenir, onun gibi bir kariyere sahip olur. 37-38 yaşında hala harika performans sergiliyor."