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Giriş Tarihi: 12.7.2023 09:08

Socar’dan Galatasaray’a 431 milyon TL!

Socar’dan Galatasaray’a 431 milyon TL!

Galatasaray, Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu iş birliğinin, 2023-24 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım haklarını içerdiği açıklandı.

Galatasaray, Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu iş birliğinin, 2023-24 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım haklarını içerdiği açıklandı. Enerji sponsoru SOCAR, sarı-kırmızılı kulübün UEFA organizasyonlarındaki tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacak. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Bu iş birliğinin iki kardeş ülke başta olmak üzere her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi. SOCAR'ın, Cimbom'a her bir sözleşme yılı için 5 milyon Euro + KDV olmak üzere toplamda 15 milyon Euro (431 milyon TL) + KDV ödeme yapacağı KAP'a bildirildi.

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Socar’dan Galatasaray’a 431 milyon TL!
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