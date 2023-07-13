Hakan Keleş'ten SABAH Spor'a özel açıklamalar! "F.Bahçe'ye çok büyük katkı sağlayacaktır"

Fenerbahçe, forvet hattını geçen sezon Ümraniyespor'da 18 gol atan Umut Nayir ile güçlendirdi… 2+1 yıllık sözleşme yapılan 30 yaşındaki futbolcu, aralarında İnter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Dzeko'nun da yer aldığı; Batshuayi, Serdar Dursun, King ve Pedro gibi isimlerle forma mücadelesi verecek. Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsünü, Giresunspor'da teknik direktörlüğünü yapan Hakan Keleş'e sorduk. İşte 51 yaşındaki Keleş'in gözünden Umut Nayir:"İlk olarak ben yardımcı antrenörken Ankaragücü'nde birlikte çalıştık. Profesyonel kariyerinde A Takım'a benim zamanımda çıkmıştı. O dönemde üniversiteye gidiyordu. İki sezon önce de Giresunspor'a, Hajduk Split'te oynadıktan sonra gelmişti. Bildiğim bir oyuncu olduğu için gelişine onay verdim. Çok istekli, arzulu ve çalışkandı. Bizde de bayağı etkili oldu. Ayrılığı yönetimsel bir karardı. Sonrasında Ümraniye'ye gitti ve orada A Milli Takım'a kadar yükseldi. Kolay değil Ay-Yıldızlı formayı giymek. Çalışmaktan gurur duyduğum, yetenekli bir oyuncu. Kariyerinde Beşiktaş gibi büyük bir takım da var. Zamanında bulduğu şansı iyi değerlendiremedi ama son iki senede kendini gösterdiğini düşüyorum.""F.Bahçe'de oynayacak kapasiteye sahip kendisi. Çıkışını burada da sürdürür. Aynı bölgede forma mücadelesi vereceği çok isim olması ya da Dzeko gibi dünyaca ünlü bir ismin bulunması onu çok etkilemez. Umut'u ben de zaman zaman yedek bırakmıştım ancak daha sonrasında verdiğimiz şansları çok iyi değerlendirdi. Forma bulamadığı zamanlarda bile kendini geliştirmeyi seven bir profili var. Hem yerli statüsü (8 yabancı+3 yerli) hem de Umut'un çalışkanlığı ve bulduğu fırsatları iyi değerlendirmesini hesaba kattığımda rakiplerinin işi zor. F.Bahçe'ye kesinlikle fayda sağlar. Ayrıca her idmanın ardından kendi ekstra çalışmasını da aksatmadan yapar."