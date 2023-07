Pablo Batalla’dan 3 yıllık imza!

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bursa ve Nilüfer'i temsil eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla için imza töreni düzenledi. Kulüp başkanı Tamer İşler'in de katıldığı tören, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda gerçekleşti. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Futbol SK Başkanı Tamer İşler, Bursaspor'un efsanevi oyuncularından Pablo Martin Batalla ile efsane başkan İbrahim Yazıcı'nın adını taşıyan stadyumda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Batalla'nın 3 yıl boyunca takımın başında kalacağını belirten İşler, "Her branşta olduğu gibi futbolda da başarılarla anılmak için çalışıyoruz. Batalla'ya teklifimizi kabul ederek ailesiyle birlikte Arjantin'den buraya geldiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Transfer süreci hakkında da bilgiler veren Nilüfer Belediye Futbol SK Başkanı Tamer İşler, "Kendisiyle iki gün gibi kısa bir sürede anlaştık. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de her adımımızda arkamızda. Futbolda da voleybol branşında olduğu gibi başarılı olmak istiyoruz. Tesislerimiz ve sahamız mükemmel. Teknik kadromuzda akademisyen hocalarımız bulunuyor. Burada olması gereken her şey var. Yakın zamanda altyapı seçmelerimiz vardı. Pablo da Arjantin'den gelir gelmez seçmelere katıldı" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediye Futbol SK'nin Bursaspor ile karıştırıldığına dikkat çeken Tamer İşler, bu durumun yanlış anlaşılmalara yol açtığını söyledi. İşler, "Bursaspor, bu şehrin vazgeçilmez bir değeridir. Bursaspor ile anılmak güzel bir şey ama Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü'nün, Bursaspor ile asla karıştırılmaması gerekiyor. Bu, yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Burası bir belediye spor kulübü. Altyapısıyla ve imkanlarıyla güçlü bir takım. Burada ikinci bir Vakıfköy'ü oluşturma hedefimiz var. Gençlere A takımda oynama gibi bir misyon yüklemek istiyoruz" dedi.

İşler, transferle ilgili bir soruya da şöyle yanıt verdi: "BAL ekibi olabiliriz ama scout ekibi kurduk. Hocamızla hemen her gün oyuncuları paylaştık. Dolayısıyla transferin yüzde 95'i tamamlandı. Geri kalan yerlere yapılacak takviyelere hocamızla karar vereceğiz. Geçen yıl bu ligi öğrendik. Artık daha tecrübeliyiz. Hedefimiz 3. lig."

"İkinci yuvam olarak gördüğüm şehre geldim" diyerek sözlerine başlayan Pablo Martin Batalla da, Nilüfer Belediye Futbol SK'nin, potansiyeli yüksek olduğunu vurguladı. Kulübün uzun vadeli ve ciddi projeleri olduğunu belirten Batalla, "Öncelikle bana bu fırsatı sunan herkese teşekkür ediyorum. Burası, çok şey yapılabilecek bir kulüp. Burayı ikinci evim olarak görüyorum. Hedeflere ulaşmak için öncelikle iyi bir başlangıç yapıp, iyi sonuçlar almamız lazım" şeklinde konuştu.

Transfer sürecine yönelik de konuşan Batalla, şu ifadeleri kullandı: "Tamer başkan beni aradığında, Bursa olduğu için kabul ettim. Yeni ikiz babası oldum. Ailemi başka bir yere götürmek çok kolay olmayacaktı. Ama Bursa'yı gerçekten özlemiştim. Tekrar burada olduğum için mutluyum."

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Futbol SK Başkanı Tamer İşler ile Pablo Martin Batalla, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

PABLO MARTİN BATALLA'NIN YARDIMCILARI ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Ayhan Bahar-Yardımcı Antrenör, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Topçu-Atletik Performans Antrenörü, Emre Arslan-Kaleci Antrenörü, Ahmet Barış Arı-Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü, Muzaffer Çağan-Analizci