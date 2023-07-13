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Giriş Tarihi: 13.7.2023 09:35

Ramazan Civelek’in mutlu günü!

İHA
Ramazan Civelek’in mutlu günü!

Kaysersispor’un başarılı futbolcusu Ramazan Civelek, düzenlenen düğün merasimiyle Dilara Türk ile dünya evine girdi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'lu Ramazan Civelek, Dilara Türk ile evlendi. İstanbul'da gerçekleştirilen düğün töreninde genç çift atılan imzalarla hayatlarını birleştirdi. Genç çifti, bu mutlu gününde Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Sportif Direktör Murat Duman, takım arkadaşları, yakınları, Civelek ve Türk aileleri yalnız bırakmadı.
Sarı kırmızılı kulüp ise sosyal medya hesaplarından Ramazan Civelek için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, Futbolcumuz Ramazan Civelek, Dilara Türk ile hayatını birleştirdi. Çiftimizi kutluyor, ömür boyu mutluluk diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Ramazan Civelek’in mutlu günü!
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