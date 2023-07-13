Ramazan Civelek’in mutlu günü!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'lu Ramazan Civelek, Dilara Türk ile evlendi. İstanbul'da gerçekleştirilen düğün töreninde genç çift atılan imzalarla hayatlarını birleştirdi. Genç çifti, bu mutlu gününde Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Sportif Direktör Murat Duman, takım arkadaşları, yakınları, Civelek ve Türk aileleri yalnız bırakmadı.Sarı kırmızılı kulüp ise sosyal medya hesaplarından Ramazan Civelek için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, Futbolcumuz Ramazan Civelek, Dilara Türk ile hayatını birleştirdi. Çiftimizi kutluyor, ömür boyu mutluluk diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.