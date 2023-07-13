Sihirbaz Arda’nın golü büyüledi

Arda Güler, Real Madrid'e ısınıyor... 18 yaşındaki yıldızın antrenman performansları taraftarları mest ediyor. Arda'nın dün arkadaşlarını çalımlayıp attığı gol, başta teknik heyet olmak üzere herkesi büyüledi. Ancelotti,derken, kulübün sosyal medya hesabı ise bu golü paylaşıp "notunu düştü.Kulüp ayrıca Arda'yabenzetmesi yaptı.REAL Madrid'in dün gerçekleştirdiği idmana bir görüntü damga vurdu. Bütün futbolcular antrenmana tek tek çıkarken, İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le beraber sahaya geldi. İkilinin gülerek sohbet etmesi dikkat çekti.