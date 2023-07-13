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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Sihirbaz Arda’nın golü büyüledi

Sihirbaz Arda’nın golü büyüledi
Arda Güler, Real Madrid'e ısınıyor... 18 yaşındaki yıldızın antrenman performansları taraftarları mest ediyor. Arda'nın dün arkadaşlarını çalımlayıp attığı gol, başta teknik heyet olmak üzere herkesi büyüledi. Ancelotti, 'Bravo' derken, kulübün sosyal medya hesabı ise bu golü paylaşıp "Göbek adı kalite, soyadı Güler" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede 80 bini aşkın beğeni aldı. Kulüp ayrıca Arda'ya 'Sihirbaz' benzetmesi yaptı.

ANCELOTTİ PAMUKLARA SARDI
REAL Madrid'in dün gerçekleştirdiği idmana bir görüntü damga vurdu. Bütün futbolcular antrenmana tek tek çıkarken, İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le beraber sahaya geldi. İkilinin gülerek sohbet etmesi dikkat çekti.

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Sihirbaz Arda’nın golü büyüledi
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