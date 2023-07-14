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Giriş Tarihi: 14.7.2023 11:00

Aslan'dan Jorginho hamlesi!

Aslan’dan Jorginho hamlesi!

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, atağa geçti. Transfer için görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Arsenal’in 31 yaşındaki ön liberosu Jorginho'yu gözüne kestirdi.

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti. Geçen sezondan beri kadrosuna kattığı yıldızlarla taraftarın beklentisini yukarı çeken Cimbom'un yeni hamlesi çok konuşulacak.

Cimbom, Arsenal'de forma giyen orta saha oyuncusu Jorginho'yu listesine ekledi.

Aslan, 31 yaşındaki yıldız oyuncu için Arsenal'e henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Oyuncunun menajeri ile temasa geçecek Cimbom transferin şartlarını masaya yatıracak. Oyuncunun maaş beklentisine göre hareket edecek.

Bilindiği gibi Galatasaray geçen sezon Arsenal'den Lucas Torreira'yı 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Jorginho için Okan Buruk'un da oldukça istekli olduğu öğrenildi. (Takvim)

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Aslan'dan Jorginho hamlesi!
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