Beşiktaş’a Rob Holding’den kötü haber!

Beşiktaş'ın stoper arayışında öncelik verdiği isimlerden Arsenalli İngiliz Rob Holding için yaptığı teklifin düşük bulunduğu belirtildi. The Athletic'in haberine göre Beşiktaş'ın Rob Holding için 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği aktarıldı. Arsenal'in ise teklifi değerinin çok altında bulduğu için ret kararı vereceği haberin devamında yer aldı.

27 yaşındaki oyuncunun Arsenal'den ayrılabilmesi için yeterli miktarın gelmesinin beklendiği kaydedildi.

2016'da Bolton'dan 3 milyon euroya transfer edilen Rob Holding, geçen sezon Saliba'nın sakatlığı döneminde 14 maçta kendisine yer bulmuştu.

Holding, Arsenal'in Nürnberg ile yaptığı yeni sezon öncesi hazırlık maçında ise kadroya alınmadı.