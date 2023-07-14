UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu’ndan 3 Türk kulübüne para cezası!

Buna göre bordo-mavili ekip, 2 milyon Euroluk bir mali katkı ödemeyi kabul ederken bu miktarın 300 bin Euroluk kısmı (yüzde 15) sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1 milyon 700 bin Euroluk kısmının (yüzde 85) kulüplerin kendi uzlaştırma anlaşmalarındaki hedeflere uyması şartına bağlı olduğu aktarıldı. Yapılan açıklamada ayrıca bordo-mavililere belirlenen hedeflere ulaşmadığında ek cezalar verileceği kaydedildi.