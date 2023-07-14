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Giriş Tarihi: 14.7.2023 16:14 Son Güncelleme: 14.7.2023 16:17

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu'ndan 3 Türk kulübüne para cezası!

DHA
UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu’ndan 3 Türk kulübüne para cezası!

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, 2022/2023 sezonunda Finansal Fair-Play izlemesine tabi tutulan İstanbul Başakşehir, Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası verildiğini; Beşiktaş'ın ise mali hedefleri yerine getirdiğini ve uzlaşma anlaşması doğrultusunda önümüzdeki sezon da izlenmeye devam edeceğini açıkladı.

Sunil Gulati'nin başkanlık ettiği UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu Birinci Dairesi, 2019, 2020, 2021 ve 2022 mali yıllarını kapsayan denk hesap şartının değerlendirmesini tamamladığını duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre değerlendirme altında bulunan 4 Türk kulübünden 3 tanesine para cezası verildi. Kulüp Mali Kontrol Kurulu Birinci Dairesi, Trabzonspor'un denk hesap şartına uymadığını tespit etti.

Buna göre bordo-mavili ekip, 2 milyon Euroluk bir mali katkı ödemeyi kabul ederken bu miktarın 300 bin Euroluk kısmı (yüzde 15) sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1 milyon 700 bin Euroluk kısmının (yüzde 85) kulüplerin kendi uzlaştırma anlaşmalarındaki hedeflere uyması şartına bağlı olduğu aktarıldı. Yapılan açıklamada ayrıca bordo-mavililere belirlenen hedeflere ulaşmadığında ek cezalar verileceği kaydedildi.

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, yapılan incelemenin ardından Konyaspor'da ise küçük denk hesap açığı olduğunu ve bu sebepten dolayı yeşil-beyazlı kulübe 100 bin Euro ceza verdiğini belirtti. Yapılan açıklamada bir diğer Türk kulübü İstanbul Başakşehir'in 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri tutturamaması nedeniyle 400 bin Euro ceza aldığı vurgulandı.

BEŞİKTAŞ BELİRLENEN HEDEFLERİ YERİNE GETİRDİ

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu Birinci Dairesi, Finansal Fair-Play izlemesine tabi tutulan Beşiktaş'ın ise 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri yerine getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca siyah-beyazlı ekibin gelecek sezon da yapılan uzlaşma anlaşmasına uyup uymadığı konusunda izleneceği ifade edildi.

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UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu'ndan 3 Türk kulübüne para cezası!
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