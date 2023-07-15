Fenerbahçe, Neftçi PFK’yı tek golle geçti!

Smena Stadyumu'nda oynanan maçın 72'nci dakikadasında sol kanattan çalımla çizgiye inen Ryan Kent'in açtığı ortada Edin Dzeko, ceza alanı içinde kafayla topu ağlara gönderdi ve sarı lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Sarı-lacivertli ekibe yleni katılan Alexander Djiku ise mücadelenin 80'inci dakikasında oyuna girdi.

Fenerbahçe bu sonuçla Pari Premier Cup Turnuvası'nı bir galibiyet, iki mağlubiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, turnuvadaki ilk maçında Zenit ile normal süresi 0-0 eşitlikle biten maçtan penaltılar sonucunda 4-3, ikinci maçta ise Kızılyıldız'a 3-1 kaybetmişti.

