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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Fenerbahçe’yi kabul etmedim!

Fenerbahçe’yi kabul etmedim!

Aslan’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo’dan çarpıcı itiraf: "Gelmeden önce F.Bahçe de teklifte bulundu ama benim için verdiğim söz her şeyden önemliydi. Verdiğim sözü tutarak Galatasaray'a geldim"

İtalyan medyasının gündeminden Nicolo Zaniolo haberleri düşmezken 24 yaşındaki yıldız, G.Saray'da mutlu olduğunu açıkladı. Geçen sezonun devre arasında 15 milyon Euro'ya kadroya katılan ve İtalya Milli Takımı'na da yeniden seçilen Zaniolo, yeni sezonda çok daha iyi olacağının sözünü verdi. Avusturya kampında konuşan yıldız oyuncu, transfer sürecini de anlatırken şunları söyledi: "Geçen sene yüzde 100 değildim. Bu sene baştan başlıyoruz. Sezon sonunda da istediğimiz şey, şampiyon olmak ve kupayı kaldırmak. Her gün çok çalışıyorum. Bunun yanında genetik faktör de olabilir."

'BAŞKAN BENİ HERKÜL'E BENZETİYOR'
"Başkanın beni 'Herkül'e benzettiği açıklamayı duydum. Kendisini çok seviyorum, iyi ilişkilerimiz var. Bana bir baba gibi yaklaşıyor her zaman. F.Bahçe de teklifte bulundu ama benim için verdiğim söz her şeyden önemli. Ben de verdiğim sözü tutarak Galatasaray'a geldim. Galatasaray benim için çok önemli bir kulüp. Yöneticiler de benimle çok iyi ilgilendi. Burada çok mutluyum, iyi futbol oynamam için kendimi iyi hissetmem gerekiyor."

İCARDİ KİMSEYLE KIYASLANMAZ
"İcardi, kariyerimde birlikte oynadığım en iyi forvet. Muhteşem bir oyuncu. Onu başkasıyla karşılaştırmak mümkün değil. Umuyorum Galatasaray'a gelir ve katkılarına devam eder."

DERBİDEKİ GOLÜM EN İYİLERİNDEN!
"Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz ve 2 gol attığım çok çok güzel bir geceydi. Tüm dünya bu derbiyi izliyor. İki gol attığım için de o akşam çok mutluydum. F.Bahçe'ye attığım ikinci gol kariyerimin unutulmazlarından biri."

İSTANBUL'DA HAYATIM MUHTEŞEM
"İstanbul çok çok güzel bir şehir. İstanbul'da muhteşem bir hayatım var. Yavaş yavaş insanlarla tanışıyorum, arkadaşlıklar ediniyorum."

KISA KISA ZANİOLO!
En sevdiği şarkı: Senza Parole (Vasco Rossi)
Yemek: Makarna
Renk: Siyah
Yer: İbiza
En ilginç Türkçe kelime: Görüşürüz
En ateşli taraftar: Galatasaray
Dizi: Prison Break

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Fenerbahçe’yi kabul etmedim!
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