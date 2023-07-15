Fenerbahçe’yi kabul etmedim!

Aslan’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo’dan çarpıcı itiraf: "Gelmeden önce F.Bahçe de teklifte bulundu ama benim için verdiğim söz her şeyden önemliydi. Verdiğim sözü tutarak Galatasaray'a geldim"
İtalyan medyasının gündeminden Nicolo Zaniolo haberleri düşmezken 24 yaşındaki yıldız, G.Saray'da mutlu olduğunu açıkladı. Geçen sezonun devre arasında 15 milyon Euro'ya kadroyakatılan ve İtalya MilliTakımı'na da yeniden seçilenZaniolo, yeni sezonda çokdaha iyi olacağının sözünü verdi. Avusturya kampında konuşan yıldız oyuncu, transfer sürecini de anlatırken şunları söyledi: "Geçen sene yüzde 100 değildim. Bu sene baştan başlıyoruz. Sezon sonunda da istediğimiz şey, şampiyon olmak ve kupayı kaldırmak. Her gün çok çalışıyorum.Bunun yanında genetik faktör de olabilir."
'BAŞKAN BENİ HERKÜL'E BENZETİYOR'
"Başkanın beni 'Herkül'e benzettiği açıklamayı duydum. Kendisini çok seviyorum, iyi ilişkilerimiz var. Bana bir baba gibi yaklaşıyor her zaman. F.Bahçe de teklifte bulundu ama benim için verdiğim söz her şeyden önemli. Ben de verdiğim sözütutarak Galatasaray'a geldim. Galatasaray benimiçin çok önemli bir kulüp. Yöneticiler de benimleçok iyi ilgilendi. Burada çok mutluyum, iyi futbol oynamam için kendimi iyi hissetmem gerekiyor."
İCARDİ KİMSEYLE KIYASLANMAZ
"İcardi, kariyerimde birlikte oynadığım en iyi forvet. Muhteşem bir oyuncu. Onubaşkasıyla karşılaştırmak mümkündeğil. Umuyorum Galatasaray'a gelir ve katkılarına devam eder."
DERBİDEKİ GOLÜMEN İYİLERİNDEN!
"Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz ve 2 gol attığım çok çok güzel bir geceydi. Tüm dünya bu derbiyiizliyor. İki gol attığım içinde o akşam çok mutluydum. F.Bahçe'ye attığım ikinci gol kariyerimin unutulmazlarından biri."
İSTANBUL'DA HAYATIM MUHTEŞEM
"İstanbul çok çok güzel bir şehir. İstanbul'da muhteşem bir hayatım var. Yavaş yavaşinsanlarla tanışıyorum, arkadaşlıklarediniyorum."
KISA KISA ZANİOLO!
En sevdiği şarkı:Senza Parole (Vasco Rossi) Yemek: Makarna Renk: Siyah Yer: İbiza En ilginç Türkçe kelime: Görüşürüz En ateşli taraftar: Galatasaray Dizi: Prison Break