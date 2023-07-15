Fenerbahçe’yi kabul etmedim!

İtalyan medyasının gündeminden Nicolo Zaniolo haberleri düşmezken 24 yaşındaki yıldız, G.Saray'da mutlu olduğunu açıkladı. Geçen sezonun devre arasındaAvusturya kampında konuşan yıldız oyuncu, transfer sürecini de anlatırken şunları söyledi: "Geçen sene yüzde 100 değildim. Bu sene baştan başlıyoruz. Sezon sonunda da istediğimiz şey, şampiyon olmak ve kupayı kaldırmak."Başkanın benibenzettiği açıklamayı duydum. Kendisini çok seviyorum, iyi ilişkilerimiz var. Bana bir baba gibi yaklaşıyor her zaman. F.Bahçe de teklifte bulundu ama benim için verdiğim söz her şeyden önemli.Burada çok mutluyum, iyi futbol oynamam için kendimi iyi hissetmem gerekiyor.""İcardi, kariyerimde birlikte oynadığım en iyi forvet. Muhteşem bir oyuncu.Umuyorum Galatasaray'a gelir ve katkılarına devam eder.""Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz ve 2 gol attığım çok çok güzel bir geceydi.F.Bahçe'ye attığım ikinci gol kariyerimin unutulmazlarından biri.""İstanbul çok çok güzel bir şehir. İstanbul'da muhteşem bir hayatım var.Senza Parole (Vasco Rossi)MakarnaSiyahİbizaGörüşürüzGalatasarayPrison Break