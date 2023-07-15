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Giriş Tarihi: 15.7.2023 10:59

West Ham United'da Declan Rice ile yollar ayrıldı!

İHA
West Ham United’da Declan Rice ile yollar ayrıldı!

Premier Lig ekibi West Ham United, transferde adı Arsenal ile geçen 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Declan Rice’ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig temsilcisi West Ham United, 24 yaşındaki yıldız orta saha Declan Rice'ın takımdan ayrıldığını bildirdi. Transferde adı Arsenal ile geçen İngiliz futbolcunun yeni takımının kısa sürede belli olması bekleniyor. West Ham United'ın altyapısından yetişen Rice, henüz 24 yaşında olmasına rağmen İngiltere Milli Takımı'yla 43 maçta forma giyerken, 3 de gol katkısı sağladı.
24 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda West Ham United ile Premier Lig'de çıktığı 37 maçta orta sahanın savunma bölümünde forma giymesine rağmen 4 gol atarken, 2'de asist üretmeyi başardı. İngiliz ekibinin geçen sezon kaptanlığını da yapan Rice, UEFA Konferans Ligi'nde 11 maçta 1 gol, 1 asist yaparken, West Ham United ile Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu da yaşadı.

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West Ham United'da Declan Rice ile yollar ayrıldı!
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